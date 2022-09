L’attrice Jodie Turner-Smith si è aggiunta al cast in costruzione di The Acolyte, la nuova serie live-action ambientata nell’universo Star Wars.

La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, ma Deadline è certo dell’ingaggio dell’attrice, tanto da anticipare l’annuncio del casting durante il D23 di questo weekend. La Turner-Smith si è fatta apprezzare per la sua ottima interpretazione di Anna Bolena, ma anche nel film ora a Venezia dal titolo Rumore Bianco. Nessun dettaglio sul ruolo.

The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

Nel cast al momento è presente la sola Amandla Stenberg, con Leslye Headland che si occuperà della sceneggiatura, della produzione e avrà l’incarico di showrunner.