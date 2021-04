Il casting in atto di The Witcher: Blood Origin, la serie prequel dello show con Henry Cavill, ha purtroppo perso Jodie Turner-Smith, l’attrice non farà parte del cast.

Annunciata per uno dei ruoli principali della serie lo scorso gennaio, l’attrice a quanto pare ha dovuto abbandonare la produzione a causa di altri impegni lavorativi. Secondo SuperHeroHype, infatti, un piccolo ritardo sulle riprese di The Witcher: Blood Origin sembra aver causato un conflitto sull’agendina di Jodie Turner-Smith, con la conseguenza di un divorzio consensuale. Ora Netflix provvederà ad un re-casting per il ruolo.

Il ruolo assegnato alla Turner-Smith era così descritto: “Éile, una guerriera con la voce di una dea che ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare prendere la spada in mano alla ricerca di vendetta e redenzione”.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN

PRODUZIONE: Declar de Barra lavorerà come showrunner oltre che come produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich mentre Andrzej Sapkowski sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige FIlms. CAST: Laurence O’Fuarain.

TRAMA: Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo prequel racconta l’origine del primissimo “witcher” e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti per diventare uno.