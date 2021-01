Netflix ha annunciato da poco che Jodie Turner-Smith sarà la protagonista di The Witcher Blood Origin, la serie che farà da prequel allo show con Henry Cavill.

Annunciata come espansione dell’universo The Witcher dal colosso Netflix, la nuova mini-serie Blood Origin ha trovato il volto della sua protagonista, il cui nome risulta essere quello di Jodie Turner-Smith. L’attrice si è fatta notare per la sua interpretazione in Queen & Slim, ma anche per le future partecipazioni a progetti quali After Yang prodotto da A24 con Colin Farrell, e Without Remorse di Amazon con Michael B. Jordan.

Il ruolo assegnato alla Turner-Smith è così descritto: “Éile, una guerriera con la voce di una dea che ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare prendere la spada in mano alla ricerca di vendetta e redenzione”.

THE WITCHER BLOOD ORIGIN

PRODUZIONE: Declar de Barra lavorerà come showrunner oltre che come produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich mentre Andrzej Sapkowski sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige FIlms. CAST: Jodie Turner-Smith.

TRAMA: Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo prequel racconta l’origine del primissimo “witcher” e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti per diventare uno.

Prossimamente su Netflix.