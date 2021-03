Jodie Comer ha ottenuto il ruolo di Giuseppina Bonaparte in Kitbag

Ridley Scott ha scelto l’attrice Jodie Comer per il ruolo di Giuseppina Bonaparte nel suo prossimo film dal titolo Kitbag.

Ammirata nella serie Killing Eve, tra l’altro anche vincitrice di un Emmy, l’attrice Jodie Comer tornerà a lavorare con Ridley Scott dopo la collaborazione ottenuta di recente in The Last Duel. Al suo fianco avrà Joaquin Phoenix nell’iconico ruolo di Napoleone Bonaparte. La sceneggiatura sarà scritta da David Scarpa (Tutti i soldi del mondo), ma a produrre il film sarà Apple Studios.

Il titolo del film deriva da una frase di Napoleone: “Ogni soldato francese porta nella sua giberna (kitbag) il bastone di maresciallo di Francia“. La storia alla base del film di Scott offrirà uno sguardo molto personale alle origini di Napoleone e alla sua ascesa a imperatore, il tutto raccontato attraverso la lente del suo rapporto con la moglie e unico vero amore Giuseppina. L’obiettivo sarà anche quello di mostrare le note battaglie, l’ambizione del leader e la sua straordinaria mente strategica.

Le riprese di Kitbag dovrebbero partire ad inizio 2022.