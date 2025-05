Jimmy and Stiggs | Il trailer del folle Horror Sci Fi

The Horror Section di Ely Roth ha rilasciato da poche ore il primo trailer di Jimmy and Stiggs, il folle e allucinato horror/sci fi scritto, diretto e interpretato da Joe Begos.

Jimmy and Stiggs è un estremo mix di fantascienza, Body Horror, Gore e Slasher. Le immagini di questo primo episodio della nuova casa di produzione di Ely Roth sono intrise di sangue e violenza, il tutto accompagnato dalle pesantissime note di “Just One Fix“ dei Ministry, lo storico gruppo USA di “Alternative Metal”, tra i capostipiti del genere “Industrial”.

La trama del film segue Jimmy Lang, un regista di film horror caduto nel degrado più assoluto e “strafatto” di sostanze allucinogene, che viene rapito dagli alieni. Jimmy decide quindi di ribellarsi a questi esseri provenienti dallo spazio, chiedendo l’aiuto di Stiggs, il suo migliore amico.

Jimmy and Stiggs | Note di produzione

Jimmy and Stiggs è stato scritto e diretto da Joe Begos, nel cast, oltre a Joe Begos nei panni di Jimmy Land e Matt Mercer in quelli di Stiggs Randolph, trovano spazio Riley Dandy, Josh Ethier e James Russo. Il film è prodotto dalla The Horror Section di Ely Roth, mentre Matt Mercer e Joe Besos fungono anche da produttori.

Jimmy and Stiggs uscirà nelle sale cinematografiche USA il 15 agosto 2025, non sappiamo ancora se potrà essere distribuito anche nel nostro Paese.

Il Poster