Jim Gaffigan entra nel cast di Peter Pan e Wendy, il live-action Disney

La Disney ha scritturato Jim Gaffigan per il cast in costruzione di Peter Pan e Wendy, ennesimo adattatamente in live-action del celebre classico dell’animazione.

The Wrap ha confermato questa sera l’ingaggio dell’attore, aggiungendo tra l’altro che si tratterà del ruolo di Spugna, noto braccio destro di Capitano Uncino. Come noto, Jim Gaffigan si è fatto apprezzare per le sue partecipazioni a progetti quali American Life, e Lo scandalo Kennedy.

L’inizio delle riprese di Peter Pan e Wendy al momento non ha una data ufficiale, ma secondo il calendario della Director’s Guild of Canada pare che il primo ciak sia stato fissato per l’8 marzo 2021 da Vancouver, per concludersi poi quattro mesi dopo, ovvero il 30 giugno.

Concludiamo il nostro intervento ricordando che l’ultima volta che abbiamo parlato di Peter Pan e Wendy, al centro dell’attenzione c’era la trattativa con Jude Law per il ruolo di Capitano Uncino. Ad oggi non ci sono ancora conferme riguardo l’ingaggio del celebre attore.

PETER PAN E WENDY

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Lowery, e scritto da Toby Halbrooks. La produzione avverrà in Canada. CAST: Alexander Molon, Ever Anderson, Jim Gaffigan.

Prossimamente su Disney+.