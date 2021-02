Jesse Plemons protagonista in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

L’attore Jesse Plemons è stato scelto come protagonista in Killers of the Flower Moon, il thriller ad alto budget di Martin Scorsese.

Assegnato inizialmente a Leonardo DiCaprio, ora nel film ma come personaggio secondario, il ruolo da protagonista in Killers of the Flower Moon è andato infine a Jesse Plemons, il talentuoso attore ammirato in film quali The Irishman (sempre diretto da Scorsese), Black Mass e The Master.

Il film di Scorsese, acquisito da Apple con un esborso economico non indifferente, sarà ambientato negli anni ’20, e narrerà dell’omicidio seriale di membri della ricca petrolifera Osage Nation, una serie di crimini brutali che divenne noto come il Regno del terrore. Plemons interpreterà Tom White, il principale agente dell’FBI che indaga sugli omicidi.

KILLERS OF THE FLOWER MOON

PRODUZIONE: Il film sarà diretto e prodotto da Martin Scorsese. La sceneggiatura è stata firmata da Eric Roth, e sarà basata sul bestseller di David Grann. In cabina di produzione Apple Studios e Imperative Entertainment e la Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio. CAST: Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone.

Prossimamente su Apple TV+ e al Cinema.