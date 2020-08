Jensen Ackles nel cast della terza stagione di The Boys

“Quando ero un bambino ho avuto un sogno folle, impossibie: offrire a Jensen Ackles un impiego ben retribuito. Sono felice di dire che quel sogno è diventato realtà. Jensen è un attore fantastico e una persona persino migliore, profuma come biscotti al cioccolato caldi e lo considero un fratello. Con il ruolo di Soldier Boy, il primo vero Supereroe, proporrà così tanto umorismo, pathos e pericolo. Non vedo l’ora di essere di nuovo insieme e portare un po’ di Supernatural e The Boys.“