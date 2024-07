Il lato oscuro di Jenna Ortega nel trailer di Miller’s Girl

Lucky Red ha diffuso ieri il trailer di Miller’s Girl, un thriller con protagonista Martin Freeman e l’attrice del momento Jenna Ortega.

In attesa di vederla nella seconda stagione di “Mercoledì“, ma anche tra i protagonisti di “Beetlejuice Beetlejuice“, l’astro nascente hollywoodiano Jenna Ortega in Miller’s Girl porterà al cinema un sensuale, ma inquietante, lato oscuro. Nel film diretto da Jade Halley Bartlett, infatti, la giovane attrice interpreta una studentessa di grande talento che per conquistare i suoi obiettivi è disposta a tutto, anche a mettere in crisi il suo insegnante (Freeman). La trama ufficiale qui di seguito:

“Cairo (Jenna Ortega), una giovane studentessa con uno spiccato talento per la scrittura, viene notata dal suo insegnante (Martin Freeman) che le assegna un progetto che coinvolgerà entrambi in un intreccio sempre più complesso. Mentre i confini si confondono e le loro vite si intrecciano, il professore e la sua protetta devono fare i conti con i loro lati più oscuri, cercando di proteggere se stessi e tutto quello che hanno di più caro.”

Il film sarà distribuito in Italia a partire dal 1° agosto 2024.

