L’iconico franchise animato degli anni Ottanta Jem e le Holograms si appresta a fare un grande ritorno sul piccolo schermo grazie a una nuova serie TV live-action ad alto budget, attualmente in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios in collaborazione con Kilter Films e Hasbro Entertainment, la conferma è arrivata attravero Deadline.

Il progetto, che espande la proposta di contenuti young adult della piattaforma streaming, vedrà il coinvolgimento diretto di Lisa Joy e Jonathan Nolan (già creatori di successi planetari come Westworld e Fallout) nelle vesti di produttori esecutivi. Lo show punta a rilanciare in chiave moderna l’universo musicale e ultra-colorato nato nel 1985 dalla mente di Christy Marx, garantendo un debutto globale in esclusiva nel catalogo di Prime Video.

La serie originale seguiva le avventure di Jerrica Benton, proprietaria di una casa discografica, e del suo alter-ego Jem, leader della rock band d’avanguardia Jem e le Holograms, in un mix di videoclip e canzoni originali.

Jem e le Holograms serie TV: il rilancio dei brand classici di Amazon

Il nuovo adattamento live-action rappresenta un tassello fondamentale nella strategia degli Amazon MGM Studios legata allo sfruttamento delle grandi proprietà intellettuali del passato. Questa operazione di rilancio nostalgico segue da vicino la scia di altri importanti brand commerciali, un trend evidente se si guarda ai risultati e alle ambizioni del colosso dello streaming legati al lancio di He-Man, di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione Masters of the Universe.

Con questa nuova produzione, Hasbro Entertainment e Kilter Films cercheranno di riscattare il franchise dopo il parziale passo falso cinematografico del 2015, inserendo lo show in una ricca library dedicata ai racconti di formazione al femminile che include già titoli di forte richiamo per il pubblico.