L’acclamato regista Baz Luhrmann ha trovato la protagonista del suo prossimo film a sfondo storico Jehanne d’Arc.

Deadline questa mattina ha riferito che il regista ha trovato in Isla Johnston il volto giusto per interpretare la sua Giovanna d’Arco. La fonte ha aggiunto che Luhrmann in precedenza aveva selezionato un piccolo gruppo di giovani attrici di prospettiva, prima di scegliere la Johnston. Un’offerta è stata già inviata all’attrice. La giovane attrice è nota per aver partecipato a “La regina degli scacchi“, dove ha interpretato la versione da giovane della protagonista interpretato da Anya Taylor-Joy.

Con Jehanne d’Arc, il regista Baz Luhrmann tornerà a raccontare una storia di un personaggio realmente esistito dopo il grande successo di critica ottenuto con Elvis (qui la nostra recensione). A tal proposito, lo stile inconfondibile di Luhmann sembra sposarsi appieno con ciò che questo progetto potrebbe offrire al grande pubblico, di fatto le opere fino ad oggi portate al cinema dal regista hanno spesso accolto gli onori della critica grazie alla scelta di utilizzare prospettive narrative uniche e accattivanti.

Chi è Giovanna d’Arco e quale sarà la trama di Jehanne d’Arc?

Giovanna d’Arco fu bruciata sul rogo nel 1400 dopo aver guidato le truppe nell’assedio di Orléans e aver insistito per l’incoronazione di Carlo VII come re di Francia durante la Guerra dei Cent’anni. È considerata una santa patrona di Francia.

La trama di Jehanne d’Arc viene descritta come la storia definitiva del passaggio dalla giovinezza all’età adulta, ambientata nella Guerra dei Cent’Anni.