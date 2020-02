Jeffrey Wright celebra The Batman con una foto del bat-segnale

L’attore Jeffrey Wright ha diffuso in rete una nuova foto dal set di The Batman, celebrando così il video diffuso stanotte da Matt Reeves.

L’immagine diffusa dall’attore, che nel film interpreterà Jim Gordon, mostra il celebre bat-segnale, o meglio il fascio di luce senza il simbolo di Batman, in onore della prima volta in rete di Robert Pattinson in costume.

The Batman

Le riprese sono partite dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nlle sale dal 25 giugno 2021.