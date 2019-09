Il casting relativo al cinecomic The Batman sta finalmente entrando nel vivo, ed i nomi di Jeffrey Wright e Jonah Hill sembrano essere i primi di una lunga lista.

Secondo un primo aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter pare che Jeffrey Wright (Westworld) sia entrato in trattativa con la Warner Bros per dare vita al nuovo Commissario Gordon.

Se la trattativa dovesse andare in porto, sarebbe una conferma in più che il film di Matt Reeves non sarà collegato in nessuno ai precedenti film del DC Extended Universe. A tal proposito ricordiamo che in Batman v Superman e Justice League il ruolo era andato a J.K. Simmons.

Un secondo aggiornamento, questa volta proveniente da Deadline, ha invece rivelato che la Warner avrebbe aperto una trattativa con Jonah Hill (The Wolf of Wall Street) per un ruolo al momento non confermato. La fonte sembrerebbe puntare sul ruolo iconico dell'Enigmista.

The Batman

Le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Come direttore della fotografia è stato scelto Greig Fraser. Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.