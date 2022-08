L’attore Jeffrey Dean Morgan sarà nel cast della quarta stagione di The Boys, la fortunata serie firmata Prime Video.

Da tempo accostato alla celebre produzione hollywoodiana, il Negan di The Walking Dead sarà tra i protagonisti dei nuovi episodi di The Boys, la cui produzione è partita oramai da pochi giorni. Poche le informazioni provenienti dalla rete, ciò che è chiaro è che Jeffrey Dean Morgan nella quarta stagione avrà il ruolo di guest star. Come i nostri lettori ricorderanno, l’attore più volte ha espresso la disponibilità a partecipare come membro del cast, finendo però per rinunciare visti i suoi impegni.

Morgan ha già collaborato con Eric Kripke in occasione di Supernatural, serie iconica in cui ha recitato anche Jensen Ackles, attore che nella terza stagione ha vestito i panni di Soldatino.

THE BOYS

The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. La quarta stagione sarà prossimamente su Prime Video.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti