Jeff Nichols non dirigerà più lo spin off di A Quiet Place

Jeff Nicholas ha abbandonato il progetto relativo allo spin off di A Quiet Place, infatti, secondo quanto riportato da Deadline, la Paramount è già alla ricerca di un altro regista, dato che questo terzo capitolo è ancora considerato come un progetto prioritario, in considerazione anche dei notevoli incassi di A Quiet Place 2.

La stessa fonte riferisce inoltre che la rottura tra regista e Paramount sarebbe stata amichevole, tanto che Jeff Nichols è comunque al lavoro per gli studios su un altro progetto dal carattere fantascientifico.

Ancora non si sa molto su questo terzo capitolo sempre basato su un’idea di John Krasinski, il quale ha diretto e interpretato i primi due film. Sembrerebbe inoltre che lo stesso Krasinski, insieme ad Emily Blunt, nel nuovo episodio di questa saga nascente possano non rivestire più i panni dei loro vecchi personaggi.

Lo spin off di A Quiet Place sarà prodotto, attraverso Platinum Dunes, da Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller. Fungono inoltre da produttori John Krasinski e Allyson Seeger, quest’ultimo ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. Paramount conta molto su questo progetto, al fine di dare vita a un nuovo universo su cui poter investire anche per gli anni a seguire.