Un’accoppiata di straordinario spessore drammatico si appresta a viaggiare verso i confini dello spazio profondo. Il due volte premio Emmy Jeff Daniels ha firmato per unirsi al premio Oscar Brendan Fraser nel cast di Starman, un suggestivo thriller di fantascienza cosmica, la conferma è arrivata via Deadline. Il progetto, scritto e diretto dal pluripremiato regista Josh Wakely, entrerà ufficialmente in fase di ripresa durante questa estate.

Nel film, Daniels interpreterà Ed Watkins, il potente e protettivo co-leader di un’avveniristica azienda tecnologica d’avanguardia fondata insieme al visionario Tom Adams, interpretato da Fraser. Il legame tra i due leader rappresenterà il vero e proprio cuore pulsante della narrazione, andando ben oltre i semplici interessi societari.

Una corsa contro il tempo sul Pianeta Rosso diretta da Josh Wakely

La trama di Starman segue le vicende di Tom Adams, un vero e proprio architetto del futuro che decide di lanciare una storica e rivoluzionaria spedizione verso Marte, posizionando se stesso in prima linea nella conquista della prossima grande frontiera dell’umanità. Tuttavia, quando una serie di eventi imprevisti e catastrofici lo lascia completamente isolato a milioni di chilometri dalla Terra, la sua missione scientifica si trasforma istantaneamente in una disperata e urgente corsa contro il tempo. Un viaggio estremo che, come anticipato dalla produzione, non sarà guidato dal solo istinto di sopravvivenza, ma da un profondo e indomito sentimento d’amore.

Il film segna il debutto alla regia di un film live-action per Josh Wakely (già creatore della serie d’animazione Netflix Beat Bugs), il quale produrrà la pellicola attraverso la sua Grace: A Storytelling Company insieme a Rebecca Graham e a Eddie Vaisman di Sight Unseen. In veste di produttore esecutivo spicca inoltre il nome di David S. Goyer, celebre sceneggiatore di Batman Begins.

Per Jeff Daniels si tratta di un ritorno alle ambientazioni marziane dopo la sua acclamata interpretazione nel cult The Martian di Ridley Scott. L’attore, reduce dal successo della miniserie Netflix A Man in Full, sta vivendo un momento artistico straordinariamente denso: oltre a essere attualmente sul set della quinta stagione di The Morning Show e della terza di Shrinking per Apple TV, interpreterà prossimamente l’ex Presidente Ronald Reagan nel thriller politico The Brink of War e apparirà nel film drammatico 2034 accanto a Rachel McAdams.