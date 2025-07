La piattaforma Disney+ si è appresta a rilasciare da domani 11 luglio lo speciale documentario Jaws @ 50: The Definitive Inside Story.

In occasione del 50° anniversario del lancio nelle sale del cult hollywoodiano Jaws (da noi Lo Squalo), la piattaforma digitale di Disney+ rilascerà da domani 11 luglio Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, il documentario ispirato all’opera cinematografica che ha appassionato milioni di cineasti, e offerto uno sguardo speciale nei confronti del predatore più frainteso dell’oceano.

Diretto dall’acclamato regista Laurent Bouzereau (Faye, Con le musiche di John Williams), il documentario di 90 minuti conduce gli spettatori in un viaggio in profondità, partendo dal romanzo bestseller di Peter Benchley per arrivare al fenomeno cinematografico de Lo Squalo, analizzando come il film continui a influenzare la cultura pop, il cinema e la tutela degli squali ancora oggi.

Prodotto da Amblin Documentaries di Steven Spielberg e da Nedland Films, in collaborazione con Wendy Benchley e Laura Bowling, Jaws @ 50 è l’unico documentario autorizzato sulla realizzazione de Lo Squalo, con la partecipazione dello stesso Spielberg, regista pluripremiato tornato a ripercorrere la storia che ha lanciato la sua carriera e che gli ha garantito il final cut sul film, un controllo creativo che esercita da 50 anni.

Jaws @ 50: The Definitive Inside Story | Altre informazioni sul documentario

Questo resoconto completo offre uno sguardo senza filtri al caos e alla creatività dietro la realizzazione de Lo Squalo, con materiale inedito tratto dagli archivi personali di Steven Spielberg e Wendy Benchley, tra cui video personali e rari fuoriscena. Attraverso nuove riflessioni, Spielberg ne ricorda la produzione ad alto rischio, dalla lotta contro uno squalo meccanico difettoso ai continui ritardi dovuti al maltempo per poi passare al suo stress post-traumatico durante la post-produzione e alla paura che il film avrebbe posto fine alla sua carriera.

Il documentario rivisita anche il famigerato “effetto Squalo”, ovvero l’ondata di paura per gli squali scatenata dal film, ridefinendola come una tradizione ben radicata di meraviglia, curiosità e rispetto per il principale predatore dell’oceano. Arricchito con nuove interviste con il cast, la troupe, i filmmaker e gli attivisti per la salvaguardia degli squali, Jaws @ 50 cattura a pieno l’onda d’urto creativa e culturale alimentata dal primo blockbuster estivo.

Oltre a Steven Spielberg, il documentario contiene interviste esclusive con i membri originali del cast e della troupe, tra cui Joe Alves (scenografo), Jonathan Filley (“Cassidy”), Lorraine Gary (“Ellen Brody”), Carl Gottlieb (“Meadows”, sceneggiatore), Jeffrey Kramer (“Hendricks”), Ian Shaw (figlio di Robert Shaw, che interpretava Quint), Jeffrey Voorhees (“Alex Kintner”), e il compositore John Williams. Accanto a loro, anche nomi di spicco tra registi moderni e grandi appassionati, come J.J. Abrams, Emily Blunt, James Cameron, Cameron Crowe, George Lucas, Greg Nicotero, Jordan Peele, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Robert Zemeckis e molti altri, che riflettono su come Lo Squalo abbia plasmato le loro opere e il panorama cinematografico.

Oltre al cast e alla troupe, il film presenta anche le toccanti testimonianze della moglie di Peter Benchley, Wendy Benchley, voce autorevole a favore della salvaguardia degli squali e nell’ambito delle politiche oceaniche, dei loro figli, Tracy Benchley Turner e Clayton Benchley, e di suo fratello, Nat Benchley, che offrono un raro scorcio della vera fonte di ispirazione dietro il romanzo bestseller che ha dato il via a tutto.

Jaws @ 50 non è solo un documentario dietro le quinte, ma anche una celebrazione di un’eredità che ha alimentato un’ossessione mondiale per gli squali e che ha ispirato generazioni di scienziati, narratori e custodi dell’oceano. Attraverso degli incontri con importanti attivisti e scienziati marini, tra cui Philippe Cousteau, Candace Fields, Austin Gallagher, Gibbs Kuguru, il dottor John Mandelman (New England Aquarium), Brian Skerry, fotografo e National Geographic Explorer, il dottor Greg Skomal e altri, il documentario esplora come Lo Squalo abbia riplasmato il nostro rapporto con l’oceano e aiutato a cambiare la percezione pubblica degli squali, trasformando la paura in fascino e alimentando vere e proprie iniziative di salvaguardia che proseguono ancora oggi.

Jaws @ 50: The Definitive Inside Story è prodotto da Amblin Documentaries e Nedland Films per National Geographic. Darryl Frank e Justin Falvey sono produttori per Amblin Documentaries. Laurent Bouzereau, che è anche il regista, e Markus Keith sono produttori per Nedland Films. Wendy Benchley e Laura Bowling sono executive producer del documentario, mentre Tracy Rudolph Jackson e Ted Duvall sono executive producer per National Geographic.

