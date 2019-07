Il premio Oscar Javier Bardem è in lizza per chiudere un contratto con la Disney per un ruolo chiave nel live-action La Sirenetta.

Il The Hollywood Reporter ha confermato questa sera che la Disney sta trattando con Javier Bardem per il ruolo di Re Tritone. La fonte è certa che la trattativa alla fine andrà a buon fine. Inoltre THR sembra anche certa dell'ingaggio di Harry Styles per il ruolo del Principe Eric.

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Nel cast Halle Bailey, Harry Styles, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay e Awkwafina.

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.