Javicia Leslie sarà la protagonista della seconda stagione di Batwoman

The CW ha trovato la sua nuova Batwoman! L’attrice Javicia Leslie è stata assunta per il ruolo da protagonista nella seconda stagione.

Dopo l’addio a sorpresa di Ruby Rose, l’emittente The CW si è data subito da fare per riuscire in tempi brevi ad occupare il posto lasciato vacante. L’attrice Javicia Leslie (God Friended Me) sarà la prima attrice di colore ad indossare l’iconico costume di Batwoman. Il The Hollywood Reporter ha rivelato che la Leslie nei nuovi episodi NON interpreterà Kate Kane, ma un personaggio di nome Ryan Wilder.

Questa la descrizione: Simpatica, disordinata, un po ‘sciocca e indomita. Non assomiglia nemmeno lontanamente a Kate Kane. Senza nessuno nella sua vita per tenerla in pista, Ryan ha trascorso anni come tossicodipendente, schivando la GCPD e mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Oggi Ryan vive nel suo furgone con la sua pianta. Ryan è il tipo di combattente più pericoloso: altamente qualificato e selvaggiamente indisciplinato. Una lesbica fuori di testa. Atletica. Cruda. Passionale. Non proprio lo stereotipo di eroe americano.

Come oramai noto, il personaggio di Kate Kane non sarà ucciso nella seconda stagione, ma la sua scomparsa sarà uno dei misteri che porteranno avanti i nuovi episodi.

PRODUZIONE : Batwoman si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries.

: Batwoman si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. TRAMA : Non definita la sinossi della seconda stagione.

: Non definita la sinossi della seconda stagione. CAST : Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang.

: Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang. IN TV : La prima stagione è andata in onda su The Cw dal 6 ottobre 2019. Lo show sarà disponibile anche nel catalogo della nuova piattaforma di HBO Max.

: La prima stagione è andata in onda su The Cw dal 6 ottobre 2019. Lo show sarà disponibile anche nel catalogo della nuova piattaforma di HBO Max. RINNOVI: E’ stata confermata la seconda stagione.