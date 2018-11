Warner Bros e DC Films hanno rilasciato oggi un nuovo affascinante poster di Aquaman, il prossimo cinecomic parte del Worlds of DC.

Protagonisti del nuovo artwork promozionale sono Arthur Curry (Jason Momoa) e la Regina Mera (Amber Heard), entrambi in bella posa.

Aquaman sarà diretto da James Wan. Nel cast Jason Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Otis Jai Dhanji, Ludi Lin, Djimon Hounsou e Amber Heard.

Sinossi. Un’icona per oltre 70 anni, Aquaman è il re dei Sette Mari. Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l’intero globo.

Aquaman arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018. In Italia a gennaio 2019.

Il Poster