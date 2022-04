Jason Momoa e Charlize Theron insieme dal set di Fast X

Jason Momoa e Charlize Theron sono i protagonisti dell’aggiornamento odierno proveniente dal set di Fast and Furious 10, o come lo chiamano in Usa “Fast X“.

Noto il ruolo da villain oramai celebre nella saga di Charlize Theron, quello di Jason Momoa è rimasto celato solo per poco tempo dopo il suo recente ingaggio, di fatto è praticamente certo che l’interprete di Aquaman nel DCEU affiancherà proprio la Theron come villain nel film. Ed a quanto pare i due attori hanno voluto confermare il loro status da villain in Fast X attraverso una foto postata sul canale Instagram di Charlize Theron.

Le riprese di Fast and Furious 10 sono ufficialmente partite da qualche settimana, e di recente Vin Diesel ha promesso ai fan di essere sul set del miglior capitolo della saga.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.