Il premio Oscar e frontman dei 30 Seconds to Mars Jared Leto si trova al centro di un polverone mediatico a causa di gravi accuse legate a presunti comportamenti inappropriati e molestie sessuali.

Secondo quanto emerso da un’inchiesta giornalistica di BBC, ripresa dalle principali testate del settore come il the Hollywood Reporter, nove donne sono uscite allo scoperto raccontando episodi che spaziano da approcci aggressivi a messaggi espliciti quando alcune di loro erano ancora minorenni. Il portavoce dell’attore ha smentito categoricamente ogni addebito, definendo le ricostruzioni destituite di ogni fondamento, ma il caso sta già sollevando accesi dibattiti nell’industria cinematografica e musicale.

I dettagli delle testimonianze e la ferma smentita del portavoce

Le testimonianze raccolte ripercorrono eventi avvenuti nell’arco di circa due decenni. Tra le denunce pubbliche spicca quella della DJ e produttrice Allie Teilz, che ha condiviso il racconto di presunte aggressioni subite all’età di 17 anni nel backstage di un concerto. Altre donne hanno descritto dinamiche simili, citando contatti iniziati tramite social o incontri casuali a Los Angeles quando avevano tra i 16 e i 17 anni, sfociati poi in inviti pressanti e conversazioni dal contenuto inopportuno.

Da parte sua, l’entourage dell’attore di Dallas Buyers Club, House of Gucci e Suicide Squad rigetta fermamente le accuse. Attraverso una nota ufficiale, il portavoce di Leto ha dichiarato che tutte le comunicazioni citate non hanno mai avuto natura sessuale né inappropriata, ribadendo l’assoluta estraneità dell’artista a qualsiasi condotta illecita o predatoria.

Nuovi aggiornamenti saranno resi noti prossimamente.