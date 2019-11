Nel tardo pomeriggio odierno Lionsgate ha diffuso in rete il primo trailer di Antebellum, il nuovo misterioso horror prodotto dagli stessi autori di Noi e Get Out.

Il film è stato diretto da Gerard Bush e Christoper Renz, ed avrà un cast capitanato dalla pop star Janelle Monae, la quale avrà la compagnia di attori del calibro di Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone.

La trama di Antebellum è al momento “protetta” da un alone di mistero, e non aiuta neppure la prima sinossi, la quale recita quanto segue:

L’autrice di grande successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire lo sconvolgente mistero prima che sia troppo tardi.

Nell’attesa di poter avere qualche informazione maggiore sul misterioso horror, vi godiamo i tre poster che sono stati rilasciati in compagnia del teaser trailer.

La release americana è attesa per il 24 aprile 2020.