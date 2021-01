James Wan ed il suo Malignant uscirà a settembre 2021

Warner Bros e HBO Max hanno finalmente ufficializzato la nuova data di uscita di Malignant, l’atteso nuovo thriller/horror diretto da James Wan.

Previsto per una release nell’estate dello scorso anno, Malignant ha subito come molti altri film le conseguenze del protrarsi dell’emergenza Covid-19. Come oramai noto, Malignant (così come tutti gli altri film Warner Bros nel 2021) usufruirà di una release ibrida, ovvero in contemporanea tra sale Usa e HBO Max. La nuova data di uscita è pertanto il 10 settembre 2021.

L’annuncio della data ufficiale è stato, inoltre, confermato e commentato dallo stesso James Wan attraverso il suo account Instagram. Trovate il post-social qui di seguito:

MALIGNANT

PRODUZIONE: Il film è diretto da James Wan. In cabina di produzione lo stesso Wan e Michael Clear con la loro Atomic Monster. Il film è stato scritto da Akela Cooper e JT Petty su un soggetto dello stesso Wan e Ingrid Bisu. CAST: George Young, Annabelle Wallis, Ingrid Bisu, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 10 settembre 2021.