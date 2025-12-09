James Van Der Beek ha trasformato la nostalgia in solidarietà: un’asta di memorabilia da Dawson’s Creek e Varsity Blues ha raccolto oltre 47.000 dollari, destinati interamente al suo trattamento per il cancro al colon e al retto diagnosticato nel 2023.

L’evento, parte del Winter Entertainment Memorabilia Live Auction di Propstore (8 dicembre 2025), ha visto pezzi dalla collezione personale dell’attore venduti a fan e collezionisti, con un picco di 26.628 dollari per la collana regalata da Dawson a Joey.

L’attore, 48 anni, ha commentato: «Ho custodito questi tesori per anni, aspettando il momento giusto. Con le recenti svolte della vita, è chiaro che è ora. C’è un po’ di nostalgia nel lasciarli andare, ma mi fa bene offrirli tramite Propstore a chi ha sostenuto il mio lavoro». (Fonte: The Hollywood Reporter)

Quali sono i pezzi forti dell’asta James Van Der Beek

Dawson’s Creek: Collana Dawson-Joey (26.628 $), decorazioni camera (Indiana Jones e E.T., 5.991 $), sedia (2.663 $), maglione bianco di Dawson (2.663 $), camicia a quadri (2.396 $).

Varsity Blues: Cappello di Mox (4.660 $), scarpe da calcio (2.663 $).

Questi introiti andranno a finanziare la terapia di Van Der Beek, che ha dovuto saltare un evento per Dawson’s Creek a settembre a causa della malattia (una lettura del pilot per F Cancer). Come avevamo raccontato qui, la diagnosi stage 3 è arrivata in estate 2023, e l’attore ha condiviso il percorso con famiglia e fan.

Cosa pensate del gesto di James Van Der Beek? Scrivetelo nei commenti.