James Ransone: Morto l’attore di The Wire e It: Capitolo Due

Stamane apriamo con un triste aggiornamento: l’attore James Ransone è stato trovato senza vita a Los Angeles: apparente suicidio.

James Ransone, indimenticabile interprete di Ziggy Sobotka nella seconda stagione di The Wire e di Eddie Kaspbrak adulto in It: Capitolo Due, è stato trovato morto venerdì 19 dicembre 2025 nella sua abitazione di Los Angeles. Aveva 46 anni.

Secondo il rapporto del Los Angeles County Medical Examiner, la causa della morte è suicidio per impiccagione. L’indagine è ancora aperta, ma non ci sono sospetti di terzi. Lascia la moglie Jamie McPhee e due figli. Numerosi i messaggi di cordoglio da colleghi come Spike Lee, Sean Baker e Larry Clark, che lo hanno ricordato come una “bella anima”.

Nato il 2 giugno 1979 a Baltimore, Ransone ha debuttato presto sul piccolo schermo e al cinema, diventando un volto riconoscibile soprattutto nei ruoli intensi e tormentati. Oltre al personaggio impulsivo e tragico di Ziggy in The Wire, ha collaborato più volte con David Simon in Generation Kill e Treme. Nel cinema horror ha lasciato il segno con Sinister (2012) e Sinister 2 (2015), The Black Phone (2021) e il recente The Black Phone 2 (2025).

Tra gli altri crediti: Inside Man e Oldboy di Spike Lee, Tangerine (candidato Independent Spirit Award), Poker Face e Bosch.

Fonte: Deadline