CBS All Access ha scelto James Marsden per uno dei ruoli chiave in The Stand, la serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Secondo il The Hollywood Reporter non esiste ancora una conferma ufficiale, ciononostante la trattativa viene data per certa da molti organi di stampa. La fonte aggiunge che il ruolo affidato a Marsden sarà quello di Stu Redman, uno dei superstiti dell’infezione che ha quasi cancellato la razza umana dalla Terra. Il ruolo nella storica mini-serie è stato affidato a Gary Sinise.

The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione) sarà sviluppata da Josh Boone e Ben Cavell. L’intera prima stagione conterrà 10 episodi.

Tra i produttori, oltre a Boone e Cavell, anche Roy Lee, Jimmy Miller, Richard P. Rubinstein. Ed ancora Will Weiske e Miri Yoon ed il figlio di Stephen King, ovvero Owen King.

Non esiste ancora una data di inizio produzione.