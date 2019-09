Finalmente The Suicide Squad ha un cast ufficiale. Il regista James Gunn in tarda serata ha utilizzato i suoi canali social per aggiornare sul casting del suo prossimo film.

Dopo mesi di rumour e conferme più o meno valide, il cinecomic The Suicide Squad ha un cast ufficiale. La lunga lista di attori è stata condivisa da James Gunn attraverso i propri canali social.

Come già annunciato in precedenza, Will Smith non tornerà, torneranno da Suicide Squad invece Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis e Joel Kinnaman. Molti sono invece i volti nuovi, a tal proposito segnaliamo i nomi del fratello del regista, Sean Gunn, ma anche di Nathan Fillion, Taika Waititi, John Cena, Idris Elba e Michael Rooker.

Ma diamo un'occhiata alla lunga lista di attori presenti nel film.

Suicide Squad 2

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.