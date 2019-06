James e Dave Franco sono a lavoro su una nuova serie antologica per Usa Network intitolata Masters of Doom.

La serie riporcorrerà le fasi salienti dietro la nascita della saga videoludica Doom. La sceneggiatura sarà tratta da Masters of Doom, il libro scritto da David Kushner. Come noto, il libro segue la vera storia di due geni del computer che, in un angolo oscuro dell’America, creano uno dei maggiori successi degli anni ’90 insieme a un gruppo di emarginati, ovvero il videogioco Doom.

A quanto pare il progetto di USA Network è stato ideato come serie antologica e ogni stagione dovrebbe approfondire una tappa importante della storia dei videogiochi.

I fratelli Franco produrranno in compagnia di Vince Jolivette, Elizabeth Haggard, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson, Jeremy Bell e Kushner. La serie vedrà come showrunner Tom Bissell.