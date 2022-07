James Comeron potrebbe NON dirigere Avatar 4 e 5

James Cameron potrebbe affidare la direzione di Avatar 4 e 5 ad un altro regista di sua fiducia, questo è quanto ha dichiarato lo stesso regista in una recente intervista su Empire.

Come è noto, James Cameron in origine aveva previsto di costruire l’arco narrativo di Avatar su un ciclo di tre film, ma durante la fase di sceneggiatura si è da subito reso conto, insieme agli autori, di aver scritto più del necessario, da qui la decisione di produrre altri due sequel. A tal proposito è bene riportare le sue dichiarazioni riguardo la scelta di ampliare il franchise in una sua vecchia intervista su Variety:

“L’arco narrativo della storia di Avatar originariamente prevedeva una trilogia, ma sia io che i miei sceneggiatori abbiamo scritto più di quanto ci aspettassimo. Essenzialmente, quello che doveva essere il primo sequel è diventato una coppia di film, dunque ora sono quattro. E lo studio, ovviamente, è molto contento. Possono fare più soldi, ma è anche un’occasione per poterne spendere di più.”

Ad oggi Avatar: La via dell’acqua e il terzo capitolo della saga, che ancora non ha un titolo, sono già stati girati e li vedremo nelle sale rispettivamente a dicembre 2022 e a dicembre 2024. Gli altri due sequel, invece, entreranno in produzione successivamente e, come i precedenti due, saranno girati contemporaneamente, ma molto probabilmente sotto la regia di un altro direttore. Ecco le parole di Cameron a riguardo:

“Gli stessi film di Avatar sono attività capaci di consumarti. Sto sviluppando altre cose che sono per me molto entusiasmanti. Credo che alla fine, con il tempo, vorrò passare il testimone a un regista di cui mi fido, in modo da potermi dedicare ad altre cose che mi interessano. Non so se dopo tre o dopo quattro film, Oppure no. Non lo so ancora!”

AVATAR: La via dell’Acqua

PRODUZIONE: Avatar 2 è stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

AVATAR 3

PRODUZIONE: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 20 dicembre 2024.