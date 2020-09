James Cameron conferma la fine delle riprese di Avatar 2

Il regista James Cameron ha rivelato che la fase di produzione di Avatar 2 è oramai arrivata al suo termine, il prossimo obiettivo è ora terminate il terzo capitolo.

Intervenuto all’Austrian World Summit, il regista James Cameron si è ritrovato a parlare dello stato della produzione dei due sequel di Avatar niente di meno che con Arnold Schwarzenegger, con lui nel cult Terminator. Ecco le sue parole:

Il giorno in cui consegneremo Avatar 2 inizieremo a lavorare per concludere Avatar 3. Quindi adesso ci troviamo in fase di riprese in Nuova Zelanda. Stiamo girando le parti in live-action restanti. Ci manca circa il 10%. Abbiamo il 100% di Avatar 2, mentre con Avatar 3 siamo quasi al 95%.

James Cameron