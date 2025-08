Il nuovo film della saga James Bond, affidato di recente alla regia di Denis Villeneuve, ha trovato il suo sceneggiatore in Steven Knight, creatore di Peaky Blinders.

A confermare la notizia è stato questa notte un articolo di Deadline, nessun altro dettaglio è stato svelato dalla celebre fonte. Steven Knight è noto per aver creato “Peaky Blinders”, la serie di successo che ha contribuito a rendere una stella hollywoodiana Cillian Murphy. Le ultime sceneggiature cinematografiche firmate da Knight hanno entusiasmato pubblico e critica, a tal proposito citiamo quelle di “Maria” e “Spencer“, entrambi i film diretti da Pablo Larrain.

Il prossimo film della saga James Bond sarà il primo in assoluto ad essere realizzato sotto il marchio Amazon MGM Studios, ma anche il primo in assoluto a non vedere Barbara Broccoli e Michael G. Wilson come produttori.

I diritti della saga James Bond sono stati acquisiti da Amazon MGM Studios lo scorso mese di febbraio dopo una trattativa lunga avviata con i precedenti proprietari “Barbara Broccoli” e “Michael G. Wilson”. Nei mesi successivi i produttori Amy Pascal e David Heyman hanno preso accordi per co-produrre il prossimo film con Amazon.