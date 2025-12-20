I classici della saga James Bond (e non solo) arriveranno per un periodo limitato su Netflix, la famosa rivale di Amazon.

Netflix ha siglato un accordo licensing inaspettato con Amazon MGM Studios per portare in streaming una selezione di titoli iconici, tra cui quattro film James Bond: Die Another Day, Quantum of Solace, Skyfall e No Time to Die. I film saranno disponibili dal 15 gennaio 2026 per tre mesi in USA, paesi di lingua tedesca, Francia, America Latina e altri territori. La conferma è arrivata via Deadline.

L’accordo include anche film delle franchise Rocky e Creed, i titoli Legally Blonde e serie Amazon Original come Hunters (già disponibile per 12 mesi) e The Man in the High Castle.

Chris Ottinger, Head of Worldwide Distribution di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: “Quando Amazon ha acquisito MGM, il piano era continuare a licenziare la library iconica a partner streaming e TV in tutto il mondo. Portare questi titoli su Netflix fa parte di quella strategia”.

Una mossa strategica per Amazon, che detiene i diritti su Bond dopo l’acquisizione MGM e il successivo accordo per il controllo creativo (leggi qui il nostro articolo sull’accordo Amazon-Broccoli del 2025), per ampliare il reach globale e riengaggiare il pubblico.

Funzionerà questo nuovo clamoroso accordo tra rivali? Rispondete nei commenti.