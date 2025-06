James Bond | A Denis Villeneuve il nuovo film Amazon

Il regista Denis Villeneuve è stato scelto per dirigere il primo film della saga James Bond targato Amazon MGM Studios.

A seguito di una lunghissima attesa da parte dei fan, il prossimo Bond movie ha finalmente trovato in Denis Villeneuve il suo regista, la conferma è arrivata questa notte attraverso un articolo diffuso da Deadline. La fonte ha inoltre confermato che Amy Pascal e David Heyman produrranno il film, mentre Tanya Lapointe sarà produttrice esecutiva.

La lunga ricerca, sempre secondo Deadline, ha vissuto nelle ultime settimane una vera e propria “battaglia di talento” tra nomi di grande spessore quali lo stesso Villeneuve, Edward Berger, Edgar Wright, Jonathan Nolan e Paul King. Alcune fonti, tra l’altro, avevano aggiunto alla rosa di papabili registi anche Alfonso Cuarón.

Villeneuve, dal canto suo, arriva al prossimo film di James Bond dopo aver conquistato 4 nomination agli Oscars come Miglior Regista, i tanti successi di critica ottenuti con Blade Runner 2049 ed i due capitoli della trilogia Dune fino ad oggi arrivati al cinema. Tra le altre cose, questa estate sarà sul set di Dune: Messiah, terzo ed ultimo capitolo della trilogia adattata dai romanzi di Frank Herbert.

Sul nuovo ingaggio Villeneuve ha dichiarato: “Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, fin da “Agente 007 – Licenza di uccidere” con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond. Per me, è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future. Questa è una responsabilità enorme, ma anche incredibilmente emozionante per me e un immenso onore. Amy, David e io siamo assolutamente entusiasti di riportarlo sullo schermo. Grazie ad Amazon MGM Studios per la fiducia“.

I diritti della saga James Bond sono stati acquisiti da Amazon MGM Studios lo scorso mese di febbraio dopo una trattativa lunga avviata con i precedenti proprietari “Barbara Broccoli” e “Michael G. Wilson”. Nei mesi successivi i produttori Amy Pascal e David Heyman hanno preso accordi per co-produrre il prossimo film con Amazon.

