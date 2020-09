Jake Gyllenhaal sta collaborando con Denis Villeneuve per un nuovo progetto. Lo ha confermato proprio lo stesso Jake nel podcast Team Deakins.

Stando a IndieWire, Villeneuve (il regista di Blade Runner 2049 e dell’imminente Dune) aveva già dichiarato di volersi dedicare a qualcosa di qualcosa delle dimensioni di Sicario: “Sarà bello tornare alle dimensioni di qualcosa come Sicario. posso semplicemente abbracciare un’idea per quella che è. Sarà bello tornare su un progetto di quella portata“, ha affermato.

Dopo Enemy e Prisoners, Jake si ritroverà quindi a lavorare con Villeneuve. L’attore ha rivelato uno specifico retroscena che ha suggellato l’accordo sulla loro partnership creativa, una sorta di “connessione” come ha affermato. Era il 2013, il periodo di Enemy:”Denis mi disse che doveva fare questo film, ma non sapeva il perché. Ricordo solo che disse ‘Devo realizzare questo film, e devo farlo con te. Posso trovare qualcun altro, ma non riesco a togliermi te dalla testa‘”.

“È qualcosa di molto raro, sapete… Denis, ancora oggi, c’è qualcosa a cui stiamo lavorando, e mi scrive ‘Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con te’. E anche per me è così“. E conclude così: “Ci sono queste persone nella vita, con le quali ti trovi ad avere questo tipo di connessione. E quello fu l’inizio di questa connessione“.

Attendiamo aggiornamenti su questo progetto.