Jake, Neytiri e famiglia nei poster di Avatar: La via dell’acqua

20th Century Studios ha condiviso con la rete gli splendidi characters poster di Avatar: La via dell’acqua, secondo capitolo del franchise creato da James Cameron.

I poster, diffusi attraverso i canali social del circuito cinematografico RealD, mostrano i volti di Jake, Neytiri e della loro numerosissima famiglia, già apprezzata nei vari trailer apparsi fino ad ora in rete (qui l’ultimo in ordine di tempo). Nelle ore scorse è stato inoltre diffuso il nuovo poster relativo alla versione IMAX, lo trovate a questo indirizzo.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

TRAMA: Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane il film 20th Century Studios Avatar: La Via dell’Acqua, primo sequel diretto da James Cameron di Avatar, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano

Al Cinema dal 14 dicembre 2022.