Il giovane attore Jacobi Jube è entrato nel cast del film horror diretto da Mike Flanagan, parte della saga The Exorcist.

Jacobi Jupe, il giovanissimo protagonista di Hamnet (acclamato drama di Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal, già in corsa per gli awards), è stato ingaggiato per il nuovo capitolo della saga The Exorcist prodotto da Blumhouse e Universal. Fonte: Deadline

Il film, scritto e diretto da Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House), è una storia completamente originale ambientata nell’universo dell’Esorcista e non un sequel di The Exorcist: Believer. Scarlett Johansson interpreterà la protagonista, mentre Jacobi Jupe dovrebbe ricoprire il ruolo del figlio (dettagli trama ancora segreti).

Le riprese inizieranno a New York il prossimo anno. Jupe, fratello maggiore di Noah Jupe (che appare in un cameo in Hamnet come attore che interpreta Hamlet), continua la sua ascesa dopo il successo critico del film di Zhao. Sarà il nuovo The Exorcist il ruolo della consacrazione? Rispondete nei commenti.

Altre informazioni su The Exorcist

Mike Flanagan scriverà, dirigerà e produrrà il nuovo film assieme al produttore Morgan Creek, quest’ultimo di ritorno nella saga dopo aver ceduto i diritti di sfruttamento alla cordata formata da NBCUni, Peacock e Blumhouse nel 2021 per 400 milioni di dollari. Il film sarà prodotto inoltre da Trevor Macy per conto di Intrepid Pictures e Flanagan tramite il suo nuovo banner Red Room Pictures. Anche John Scherer lavorerà al film per conto della Intrepid.

La precedente trilogia annunciata, nata per l’appunto con “L’esorcista: Il credente” è stata fermata da Universal Pictures. La scelta di Mike Flanagan è da considerare una nuova direzione creativa per il franchise horror The Exorcist.