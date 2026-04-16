Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Jack Ryan: Ghost War, il lungometraggio che funge da continuazione diretta della fortunata serie conclusasi nel 2023. John Krasinski torna a vestire i panni dell’analista della CIA più famoso della cultura pop, in un capitolo che promette di elevare la tensione a livelli cinematografici.
In questo nuovo capitolo, Ryan viene richiamato in servizio attivo quando una missione internazionale sotto copertura porta alla luce una pericolosa cospirazione legata a un’unità black-ops rinnegata. Il trailer mostra un Jack inizialmente riluttante, ormai abituato a una vita civile, che viene però convinto dal suo mentore James Greer (Wendell Pierce) a scendere nuovamente in campo. La posta in gioco non è mai stata così alta: il nemico sembra conoscere ogni loro mossa in anticipo, trasformando l’operazione in una letale partita a scacchi globale.
Jack Ryan: Ghost War: il cast e la data di uscita su Prime Video
Il film vede il ritorno dei volti storici della serie, tra cui Michael Kelly nel ruolo di Mike November e Betty Gabriel come Elizabeth Wright. La grande novità del cast è rappresentata da Sienna Miller, che debutta nel franchise nel ruolo di Emma Marlowe, un’ufficiale dell’MI6 che diventerà un’alleata chiave per il team di Ryan. Dietro la macchina da presa troviamo Andrew Bernstein, che dirige una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Krasinski insieme ad Aaron Rabin.
L’appuntamento con l’azione è fissato per il prossimo 20 maggio, data in cui il film debutterà in esclusiva globale su Prime Video.
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