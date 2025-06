Per la prima volta in Italia, Caroline Kepnes, autrice della fortunata saga “YOU” tradotta in diciannove lingue, di cui Mondadori ha pubblicato in Italia il primo volume. L’appuntamento è per venerdì 27 giugno alle ore 12:30, all’Italian Global Series Festival a Riccione, presso la Sala Concordia, all’interno del panel “Masters of Storytelling”.

A moderare l’incontro sarà Fabia Bettini, co-direttrice di “Alice nella città”, assieme a Marco Corsi, editor di Mondadori.

Sempre più spesso l’accoppiata serie tv dà vita a veri a propri fenomeni culturali e mediatici. In un mondo iperconnesso, in cui le storie attraversano i confini dei device sui quali le fruiamo e la parola d’ordine è multimedialità, leggere e guardare diventano processi che si legano, in alcuni casi procedendo anche in parallelo.

Con questo incontro, il festival punta a promuovere assieme ad Alice nella città il dialogo tra letteratura e audiovisivo, portando in Italia una voce potente e innovativa della narrativa contemporanea.

L’evento sarà arricchito dalla proiezione del primo episodio della serie “YOU”, prodotta da Netflix, che è diventata nel tempo un vero fenomeno globale. Un’occasione speciale per rivivere e scandagliare, partendo dal libro scritto in prima persona,l’inizio della storia di Joe Goldberg. Il punto di vista di Joe, trasposto nella serie televisiva tramite il ricorso alla voce fuori campo, è il meccanismo su cui fa leva la narrazione, che trascina il lettore all’interno della storia e lo spettatore della serie nel vortice dei pensieri del protagonista. Senza mai tralasciare l’oggetto delle sue ossessioni: Guinevere Beck, Beck, “YOU”.

Caroline Kepnes racconterà la genesi del personaggio e svelerà i meccanismi narrativi che hanno portato i suoi romanzi a diventare una delle serie più amate e discusse degli ultimi anni. Al centro del dialogo, i grandi temi che YOU affronta con lucidità e sarcasmo: la tossicità delle relazioni idealizzate, la manipolazione emotiva, il bisogno costante di approvazione in un mondo costruito attorno allo sguardo degli altri.