IT: Welcome to Derry | Il trailer della serie HBO Max

Siete pronti per tornare nella piccola cittadina di Derry, in Pennsylvania? Beh, col primo trailer di IT: Welcome to Derry il ritorno si presenta da incubo.

La piattaforma digitale HBO Max ha diffuso in rete questa mattina il primo trailer di IT: Welcome to Derry, la serie horror che fa da prequel ai due film “IT” portati al cinema da Andy Muschietti, qui ancora protagonista come regista e produttore.

La serie, che tra l’altro prevede la realizzazione di due ulteriori stagioni, è ambientata 27 anni prima del primo iconico capitolo cinematografico portando sul piccolo schermo il precedente risveglio del famelico Pennywise (nei romanzi di Stephen King il clown Pennywise si risveglia ogni 27 anni per cibarsi di bambini). E’ pertanto il 1962 – secondo la cronologia della saga di Muschietti – l’anno scelto per questa prima stagione, con l’incendio del The Black Spot, un locale notturno di catering per afroamericani che nei libri è il bersaglio dei nazionalisti bianchi, che fa da sfondo al nuovo risveglio.

Get ready to go back to where IT all began… 🎈 #ITWelcometoDerry is coming this fall to HBO Max. pic.twitter.com/SOhXEA6yYe — Max (@StreamOnMax) May 20, 2025

IT: Welcome to Derry | Cosa Sappiamo della Serie

Il regista di IT “Andy Muschietti” si è occupato di dirigere quattro episodi di Welcome to Derry, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) è stato coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails). Gli altri produttori sono Roy Lee e Dan Lin.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di Stephen King It. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals.

Il lancio di IT: Welcome to Derry è previsto su HBO Max a partire da questo inverno.