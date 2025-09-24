Sky ha svelato il trailer ufficiale di IT: Welcome to Derry, la serie che andrà a raccontare le origini del mito di Pennywise.

La serie ideata da Andy Muschietti, regista dei due film di successo “IT“, si presenta come uno degli eventi horror più attesi della prossima stagione, ed il trailer qui di seguito non può che confermare questa etichetta. In Italia Sky trasmetterà in esclusiva Welcome to Derry il 27 ottobre 2025, in contemporanea assoluta con il lancio americano su HBO.

Guardate qui il trailer italiano di IT: Welcome to Derry

La trama di IT: Welcome to Derry

IT: Welcome to Derry si svolge alcuni decenni prima degli eventi al centro del romanzo, quando Wiliam Hanlon lavora nell’aviazione in una base militare vicino a Derry. La serie sarà ambientata nel 1962, anno in cui il nightclub Black Spot, creato dal padre di Mike insieme ai suoi commilitoni, viene bruciato da un gruppo di suprematisti bianchi, evento in cui perdono la vita numerose persone che si trovavano all’interno. Mike, in IT, scopre che quello è stato uno dei primi avvistamenti dell’entità che cambia forma e tormenta il Club dei Perdenti, spesso assumendo la forma del clown Pennywise. Gli spettatori, dunque, si immergeranno quindi negli eventi ambientati 27 anni prima il primo film diretto da Andy Muschietti.

Chi ha realizzato IT: Welcome to Derry?

Il regista di IT “Andy Muschietti” si è occupato di dirigere quattro episodi di Welcome to Derry, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) è stato coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails). Gli altri produttori sono Roy Lee e Dan Lin.

La serie IT: Welcome to Derry nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di Stephen King It. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals.