IT: Welcome to Derry | L’inquietante trailer dal Comic-Con

HBO Max ha scelto il Comic-Con di San Diego per svelare il nuovo trailer di IT: Welcome to Derry, la serie con protagonista lo spaventoso clown Pennywise.

Ambientata nello stesso universo dei due film diretti da Andy Muschietti, la nuova serie si è palesata questa notte in occasione del panel HBO Max al Comic-Con. Il trailer di IT: Welcome to Derry si concentra principalmente sul personaggio interpretato da Taylor Paige, una donna che si trasferisce a Derry con la sua famiglia, ma che in breve tempo si rende conto che la piccola cittadina soffre di un male indicibile. Il Pennywise di Bill Skarsgård si palesa solo negli ultimi secondi di visione, ma la sua presenza è si fa sentire per tutto il tempo.

You’ll love Derry so much, you’ll never leave.#ITWelcomeToDerry premieres October 2025 on HBO Max. pic.twitter.com/ptRIpC2Emg — HBO Max (@hbomax) July 27, 2025

IT: Welcome to Derry | Altre informazioni sulla serie

Il regista di IT “Andy Muschietti” si è occupato di dirigere quattro episodi di Welcome to Derry, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) è stato coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails). Gli altri produttori sono Roy Lee e Dan Lin.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di Stephen King It. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals.

Il lancio di IT: Welcome to Derry è previsto su HBO Max da ottobre 2025.