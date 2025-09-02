IT: Welcome to Derry | HBO ha svelato la data d’uscita

L’emittente HBO ha finalmente svelato la data di uscita di IT: Welcome to Derry, l’attesa serie prequel del franchise horror “IT“.

La presentazione ufficiale della serie avvenuta in occasione del Comic Con di San Diego ha senza dubbio aumentato l’hype dietro un progetto oramai in via di sviluppo da tempo. Il primo trailer mostrato nella sala H del Comic Con (lo trovate a questo indirizzo), ha di fatto mostrato tutto il potenziale del ritorno sul piccolo schermo di un’icona horror come quella di Pennywise.

Beh, oramai erano in molti ad aspettare l’annuncio ufficiale di HBO, e finalmente è arrivato (via SuperHeroHype), IT: Welcome to Derry sarà su HBO nel periodo di Halloween.

Quando uscirà IT: Welcome to Derry su HBO?

La serie IT: Welcome to Derry approderà negli USA su HBO a partire dal 26 ottobre 2025. L’annuncio della data d’uscita è stata inoltre accompagnata dalla sinossi ufficiale che recita: “Ambientata nell’universo di It di Stephen King, la serie è basata sul romanzo It di King. Espande la visione delineata dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi It e It – Capitolo due”.

Chi ha realizzato IT: Welcome to Derry?

Il regista di IT “Andy Muschietti” si è occupato di dirigere quattro episodi di Welcome to Derry, ma anche di produrre a livello esecutivo, mentre Jason Fuchs (It: Capitolo 2) è stato coinvolto come co-showrunner insieme a Brad Caleb Kane (Black Sails). Gli altri produttori sono Roy Lee e Dan Lin.

La serie IT: Welcome to Derry nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di Stephen King It. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals.