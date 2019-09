Il prossimo 4 settembre il circuito UCI Cinemas ha preparato una “spaventosa” iniziativa legata all’uscita in sala di IT: Capitolo Due.

In anticipo di un giorno rispetto all’attesissima release – il 5 settembre – UCI Cinemas ha organizzato la Maratona IT. Attraverso il pagamento di un solo ticket, infatti, sarà possibile apprezzare entrambe le due parti del film diretto da Andy Muschietti, con la prima prevista per le ore 21 del giorno 4 settembre, e la seconda – in anteprima – dalle ore 00:01.

Ma non è tutto. UCI ha anche lanciato una serie di iniziative, alcune delle quali con premi da vincenre sempre legate all’uscita di IT: Capitolo Due. Ecco tutte le informazioni qui di seguito.

Maratona IT (UCI Cinemas)

Milano, 29 agosto 2019 – Il 4 settembre alle ore 21:00 arriva in tutte le 50 multisale del Circuito UCI la maratona dedicata all’iconico Pennywise nato dalla penna di Stephen King, con la proiezione di IT, seguita dall’anteprima di IT CAPITOLO DUE.

Per i fan del re dell’horror il Circuito UCI ha realizzato due iniziative dedicate. Grazie al concorso “Che forma ha la tua paura”, raccontando la propria paura più oscura, i partecipanti potranno ricevere subito uno sconto del 30% valido nei Mondadori Store per l’acquisto di DVD o Bluray Warner Bros. di film o serie tv tratti dalle opere di Stephen King e avranno la possibilità di vincere un’esclusiva illustrazione di Davide Bart Salvemini, oltre a partecipare all’estrazione di 15 kit EMP composti da un Funko POP, una T-Shirt Losers Club e un portatessere. Inoltre basterà registrare il biglietto per le proiezioni di IT sul sito https://it2.ucicinemas.it/ per partecipare all’estrazione di un fantastico soggiorno al Gardaland Magic Hotel.

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT CAPITOLO DUE“, la conclusione del film horror di maggior incasso di tutti i tempi (oltre 700 milioni di dollari a livello globale). Il film è infatti il sequel del grande successo di critica e box office del 2007 “IT“, sempre di Muschietti; ridefinendo e trascendendo il genere horror, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo.

