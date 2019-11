La Sony ha svelato in questi giorni il primo trailer di Fantasy Island, l'horror diretto da Jeff Wadlow, prodotto dalla Blumhouse Productions.

Tratto dall'omonima serie tv anni settanta, Fantasy Island è l'ennesimo horror prodotto dalla "macchina da guerra produttiva" creata da Jason Blum. La trama del film verte su quella che viene presentata come l'isola dei sogni, dove tutto è possibile, il problema è che spesso anche il sogno più bello può diventare un incubo.

Trovate il trailer italiano in fondo al nostro articolo.

Fantasy Island

Il film è stato diretto da Jeff Wadlow, mentre la sceneggiatura da Jillian Jacobs e Christopher Roach. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions.

Nel cast spazio per Lucy Hale, Jimmy O. Yang, Michael Peña, Michael Rooker, Maggie Q, Portia Doubleday, Ryan Hansen, Kim Coates, Austin Stowell, Parisa Fitz-Henley e Dave Bautista.

TRAMA: In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween) , l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.

Nelle nostre sale arriverà dal 13 febbraio 2020.