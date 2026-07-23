Il fascino intramontabile della grande avventura è pronto a conquistare ancora una volta il grande schermo grazie a una coppia di fuoriclasse d’eccezione. Ridley Scott e Hugh Jackman hanno finalmente trovato casa per il loro ambizioso adattamento de L’isola del tesoro: secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Sony Pictures è nelle fasi finali di trattativa per assicurarsi i diritti del pacchetto.

Il maestro britannico dirigerà la pellicola basandosi su una sceneggiatura firmata da Jack Thorne (Enola Holmes), definita folgorante dallo stesso Scott, mentre la star australiana vestirà i panni dell’iconico e carismatico pirata Long John Silver. Un accordo nato dal solido legame storico tra il regista e il boss di Sony Tom Rothman, arrivato dopo che 20th Century (divisione di Disney) ha dovuto rinunciare al progetto per evitare conflitti d’interesse con il franchise di Pirati dei Caraibi.

Tra rotta di collisione e mito letterario: la nuova visione del classico di Stevenson

Scritto nel 1883 da Robert Louis Stevenson e capace di vendere oltre 100 milioni di copie nel mondo, L’isola del tesoro racconta l’avventura del giovane Jim Hawkins che, dopo aver scoperto la mappa di un leggendario bottino nascosto, si imbarca in un viaggio denso di insidie fino allo scontro d’astuzia e di spade con il temibile Long John Silver. L’opera – già riadattata nel tempo in epiche versioni cinematografiche e persino nello sci-fi d’animazione cult Il pianeta del tesoro – si prepara così a una reimmaginazione viscerale e spettacolare.

Prodotto dalla Scott Free di Ridley Scott e Michael Pruss, il film rappresenterà il nuovo impegno del regista subito dopo l’uscita nelle sale dell’atteso The Dog Stars, confermando la sua inesauribile carica creativa al servizio dei grandi miti della narrativa mondiale.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo: Progetto L’isola del tesoro senza titolo (Untitled Treasure Island Project)

Progetto L’isola del tesoro senza titolo (Untitled Treasure Island Project) Regia: Ridley Scott

Ridley Scott Sceneggiatura: Jack Thorne (basata sul romanzo di Robert Louis Stevenson)

Jack Thorne (basata sul romanzo di Robert Louis Stevenson) Cast: Hugh Jackman

Hugh Jackman Produzione: Scott Free Productions (Ridley Scott, Michael Pruss)

Scott Free Productions (Ridley Scott, Michael Pruss) Distribuzione: Sony Pictures