Il mondo delle corse su due ruote si prepara a sbarcare sul grande schermo con una coppia di protagonisti d’eccezione. Secondo quanto riportato da Deadline, Eve Hewson è stata scelta per recitare accanto a Channing Tatum in Isle of Man, il nuovo progetto targato Amazon MGM Studios dedicato alla leggendaria e pericolosissima corsa motociclistica Tourist Trophy. La regia è affidata a Reid Carolin, storico collaboratore di Tatum, che dirigerà la pellicola basandosi su una sceneggiatura scritta a sei mani con Jason Keller e Bryan Johnson.

Secondo le prime informazioni, il film esplorerà l’universo del TT dell’Isola di Man, l’evento motoristico più antico e prestigioso al mondo, dove i piloti sfrecciano su strade pubbliche a quasi 200 mph. La produzione vanta nomi di altissimo livello, tra cui la Plan B di Brad Pitt e la Free Association di Tatum e Carolin.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare analizzando il trend dei grandi racing movie nelle nostre pagine, ad esempio nella recensione di F1 con Brad Pitt, l’obiettivo è quello di catturare l’essenza viscerale e il rischio estremo di questo sport. Accanto al film, è stata confermata anche una docuserie prodotta da Box to Box Films (Drive to Survive), che offrirà un accesso senza precedenti ai retroscena delle gare grazie a una partnership esclusiva con i promotori dell’evento.

Isle of Man film: l’ascesa di Eve Hewson e la sfida del TT

L’inserimento di Eve Hewson nel cast conferma il momento d’oro dell’attrice irlandese, reduce dai successi di The Perfect Couple e Bad Sisters. La sua partecipazione a un progetto così fisico e dinamico come Isle of Man rappresenta un’ulteriore evoluzione in una carriera che la vedrà prossimamente impegnata anche con Steven Spielberg nel misterioso Disclosure Day.

Grazie alla collaborazione tra Amazon MGM Studios e Mediawan, il film punta a diventare un nuovo evento cinematografico di genere capace di unire il realismo tecnico della motion capture applicata alle moto con una narrazione profonda e incentrata sui personaggi, ricalcando il successo di critica e pubblico ottenuto dai recenti biopic sportivi.