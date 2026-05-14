Il Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto, si appresta a omaggiare una delle figure più poliedriche e affascinanti del panorama cinematografico mondiale. Isabella Rossellini sarà infatti l’ospite d’onore della kermesse, dove riceverà il prestigioso Excellence Award.

La notizia è stata confermata stamane da Deadline. Il Direttore Artistico del festival, Giona A. Nazzaro, ha descritto la Rossellini come una “vera leggenda del cinema contemporaneo“, lodando il suo talento singolare e la sua capacità di abbracciare il rischio artistico e la reinvenzione costante. “Gioiosamente anticonvenzionale e brillante nelle sue caratterizzazioni, Isabella Rossellini ha fatto dell’imprevedibilità la sua firma stilistica definitiva“, ha dichiarato Nazzaro nel comunicato ufficiale.

Da Green Porno ai tributi: il programma a Locarno

Oltre alla cerimonia di premiazione, il Festival di Locarno offrirà al pubblico l’opportunità di riscoprire la visione creativa della Rossellini attraverso una selezione curata delle sue opere. Sarà proiettata la celebre web serie da lei diretta, Green Porno (2008-09), insieme ad altri titoli significativi della sua filmografia come My Dad is 100 Years Old (2005), Seduce Me (2010), Mammas (2013) e i più recenti Darwin, What? e Darwin, What? What?, co-diretti con Paul David Magid nel 2020.

Il riconoscimento celebra non solo la sua carriera di attrice, ma anche il suo spirito visionario e la profonda umanità che ha saputo infondere in ogni progetto, lasciando un segno indelebile nel cinema d’autore.