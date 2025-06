Ironheart | L’alba di una giovane eroina nel nuovo trailer

Disney+ ha svelato il trailer italiano di Ironheart, la nuova serie Marvel Studios con protagonista Dominique Thorne.

A poche settimane dalla messa in onda dei primi tre episodi, la serie Ironheart si è mostrata nuovamente quest’oggi al popolo della rete con la versione italiana del trailer ufficiale rilasciato solo ieri. Di seguito Disney ha anche diffuso alcune interessanti dichiarazioni offerte dalla protagonista Dominique Thorne.

“Ho trovato interessante notare quanto la storia di Riri e il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe fossero diversi rispetto ad altri personaggi” ha dichiarato Dominique Thorne, che veste i panni della giovane e geniale inventrice, Riri Williams. “Dopo aver dato vita a Riri nel mondo del Wakanda, abbiamo avuto la splendida occasione di portare avanti la sua storia con un approfondimento del personaggio, esplorando le sue origini. Non si tratta necessariamente di tornare indietro nel tempo, ma piuttosto di ripercorrere e di vedere che effetto hanno avuto su di lei quei primi momenti cruciali della sua vita, scoprendo come l’abbiano plasmata e che tipo di persona stia cercando di diventare”.

Ironheart | Cosa sappiamo della Serie

La serie è stata scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. La Proximity Media di Ryan Coogler co-produrrà, mentre Sam Bailey e Angela Barnes si occuperanno della regia dei sei episodi. Le riprese sono partite ad Atlanta dal mese di giugno. Ironheart arriva su Disney+ dal 24 giugno 2025.

NEL CAST spiccano i nomi di Dominique Thorne, Anthony Ramos, Anji White, Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Zoe Terakes, Sonia Denis, Paul Calderón, Cree Summer e Sacha Baron Cohen.

“Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart della Marvel Television mette a confronto la tecnologia con la magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago. La sua innovativa idea di costruire armature di ferro è brillante, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta con il misterioso ma affascinante Parker Robbins, alias The Hood (Anthony Ramos).

IRONHEART NEI FUMETTI: Il personaggio di Riri Williams ha debuttato nel 2016 su Invincible Iron Man, creata da Brian Michael Bendis (storia) e Mike Deodato (disegni). Nei fumetti, Riri è una ragazza afroamericana di 15 anni che costruisce una propria versione dell’armatura nella sua stanza del MIT (il Massachusetts Institute of Technology), sfruttando l’ingegneria inversa su una vecchia armatura di Stark. L’armatura è stata disegnata da Stefano Caselli. Nel Marvel Cinematic Universe ha debuttato nel film Black Panther: Wakanda Forever.

