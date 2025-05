Ironheart | Empire svela una nuova foto dalla serie Marvel

La rivista Empire Magazine ha svelato una nuova foto esclusiva da Ironheart, una delle prossime serie Marvel in arrivo nel 2025.

L’immagine scelta dalla rivista offre un nuovo sguardo a Dominique Thorne nei panni della giovane eroina Riri Williams/Ironheart, oltre ad una serie di dichiarazioni entusiastiche della stessa attrice. In particolare la Torque ha parlato del suo entusiasmo in vista del lancio della serie, ma anche delle parole espresse in suo onore niente di meno che da Robert Downey jr, il celebre interprete di Tony Stark/Iron Man.

“Robert Downey Jr. e io abbiamo parlato subito dopo la fine delle riprese, e mi ha detto delle bellissime parole in merito al mio percorso“, ha raccontato la Thorne a Empire. “Mi ha detto quanto fosse emozionato e che anche lui fa il tifo per me. Ho ricevuto letteralmente due pollici alzati. È davvero rassicurante sapere di non mettere in imbarazzo Iron Man.”

Sulle differenze tra la sua Riri Williams e Tony Stark poi ha detto: “Lei rovista nei cassonetti, mentre Tony Stark [era] un miliardario“, ed ancora “Quello che è in grado di realizzare è straordinario“. Ricordiamo, a tal proposito, che Riri Williams ha fatto il suo esordio nell’MCU con Black Panther: Wakanda Forever, diventando un’alleata dei wakandiani alla fine del film, pertanto ci aspettiamo che tale amicizia sia di vitale importanza per la messa a punto della nuova armatura di Ironheart.

Ironhearth | La Foto di Empire

Ironheart | Cosa sappiamo

La serie è stata scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. La Proximity Media di Ryan Coogler co-produrrà, mentre Sam Bailey e Angela Barnes si occuperanno della regia dei sei episodi. Le riprese sono partite ad Atlanta dal mese di giugno. Ironheart arriva su Disney+ dal 25 giugno 2025.

NEL CAST spiccano i nomi di Dominique Thorne, Anthony Ramos, Anji White, Lyric Ross, Harper Anthony, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Zoe Terakes, Sonia Denis, Paul Calderón, Cree Summer e Sacha Baron Cohen.

IRONHEART NEI FUMETTI: Il personaggio di Riri Williams ha debuttato nel 2016 su Invincible Iron Man, creata da Brian Michael Bendis (storia) e Mike Deodato (disegni). Nei fumetti, Riri è una ragazza afroamericana di 15 anni che costruisce una propria versione dell’armatura nella sua stanza del MIT (il Massachusetts Institute of Technology), sfruttando l’ingegneria inversa su una vecchia armatura di Stark. L’armatura è stata disegnata da Stefano Caselli. Nel Marvel Cinematic Universe ha debuttato nel film Black Panther: Wakanda Forever.